陳樂怡：九毛九同店銷售加快恢復　不妨候低吸納

美國財政部大舉發債，美國銀行業評級下降，市場對美債前景持審慎態度。加上通脹具上行風險，導致長債息抽升，不利風險資產市場表現。未來一周留意美國7月核心個人消費開支(PCE)、8月非農就業報告，以及內地8月採購經理指數(PMI)數據。長債息高企，加上內地政策溫和漸進，未能提振風險偏好。故此，恒指在低位略有反彈，但成交未見大幅增加，反映大市上升動力不足，宜先守穩18,000點關口。

不過，管理層提及7至8月零售表現續弱，較首四個月為差，但進入第四季低基數階段，表現料會回升，全年增長指引不變。下半年營銷開支相信將增加，為巴黎奧運作宣傳，利潤率或較上半年回落，全年利潤率預計按年改善。我們認為安踏店效提升的效果顯著，多品牌策略穩健，惟零售增長始終仍受宏觀經濟影響，限制估值上行空間。後續留意公司10月投資者日，將會講解品牌發展計劃。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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