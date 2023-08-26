郭家耀：多項業務穩步推進　中海油具錢景

早前公布截至6月底止六個月中期業績，實現收入1,920.64億元人民幣(下同)，按年降5%。錄得純利637.61億元，按年倒退11.3%，降幅遠低於同期國際油價。另派中期息59港仙。期內，油氣淨產量3.32億桶油當量，按年增8.9%；油氣銷售收入1,516.86億元，按年降14.1%。實現油價每桶由103.85美元，按年降至73.57美元；桶油作業費7.16美元，按年降8%。

今年上半年，集團約70%的淨產量來自中國。集團主要通過自營作業和合作項目，在渤海、南海西部、南海東部和東海等區域進行油氣勘探、開發和生產活動，並在陸上進行非常規油氣勘探、開發和生產活動。分區域來看，中國油氣淨產量為231.2百萬桶油當量，按年升6.6%。海外油氣淨產量為100.7百萬桶油當量，按年升14.4%。上半年石油液體和天然氣產量佔比分別為78%和22%。石油產量按年增8.3%，主要得益於墾利6-1等新油田的投產；天然氣產量按年升10.9%，主要因東南亞3M氣田產量貢獻及中國陸上非常規天然氣產量增長。

面對國內外宏觀經濟形勢複雜多變，國際油價震盪下行，集團上半年國內外油氣產量均實現大幅增長，日淨產量創歷史新高。集團實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水平。而巴西Buzios5油田等新項目成功投產，帶來了產量新增長點。項目有序推進，為未來產量增長打下了堅實基礎。集團在科技創新方面成效顯著，加上聚焦深水深層勘探開發、低邊稠油田高效開發等關鍵核心技術攻堅，支撐油氣儲量增長。

另外，集團加快推動新能源與油氣業務融合發展。上半年世界首個半潛式「雙百」遠海浮式風電項目在南海文昌油田成功並網發電，主力生產設施「海油觀瀾號」裝機容量7.25兆瓦，預計每年減少二氧化碳排放約2.2萬噸。集團推進綠色低碳體系建設，擴大岸電工程應用範圍，削減油氣田開發全過程的能耗和碳排放強度。集團積極擴大海上油氣田的綠電使用規模，預計年內將消納5億千瓦時綠電，折合降碳約44萬噸。同時，火炬氣回收利用等重點工程的逐步推進，有助對未來碳排放強度進行有效管控。

集團將做好增儲上產，以及降本提質增效，按計劃推進新項目建設投產，控制桶油成本。集團多項業務穩步推進，前景可期。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)