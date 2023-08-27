葉尚志：建行現價買入 有望賺息又賺價
2023年08月27日 08:00
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（中新社圖片）
港股出現技術性超跌後的反彈修正，是否已找到階段性底部位置，仍有待觀察，但目前估計短期下探尋底走勢未完。
正如我們指出，如果恒指跌至18,000點以下，將會進入股息率達到4%的價值區位置水平。然而，在市場氣氛仍然不振之下，恒指短線仍有波動進一步下探的可能，但在波動過後也就將會回歸價值。因此，面對現時這個市況判斷，操作上建議可以考慮逢低買入，但宜分段分批買入。
建行(00939)在5月初衝高至5港元以上之後，出現掉頭回落反覆調整的走勢發展，如果以收股息為主要投放部署，建行現價來買的話，有望達到賺息又賺價的機會。公司公布上半年淨利潤按年增長3.4%至1,673.44億元人民幣，不良貸款率降至1.37%，撥備覆蓋率244.48%，業績表現穩好，屬於業務穩定高息股品類。
事實上，建行股價經過調整後，預期市盈率不足3倍，低估值可以帶來足夠的安全邊際，而另一方面，股息率達到10%水平，拿長線來收息也是不錯的，建議可於4.1元水平或以下逐步趁低買入，目標看4.6元，止蝕可定在3.7元。
第一上海首席策略師葉尚志