【星期一．炒啲乜】港股見底未？有胡要食先？

港股「七翻身」成功，但8月跌到一仆一碌，自月初見過20,000點後就一直拾級而下，上周五(25日)更失守18,000點關，由於上周一(21日)及上周五都分別跌1.8%及1.4%，所以就算上周四(24日)升2%都無補於事，令到全個星期計只微升5點，認真無眼睇！大行摩根士丹利更「咒」港股會碌落萬二關水平，3個月內兩度出手唱淡，股民到底如何是好？

分析指，內地近期推出不少措施支持經濟，不過未見顯著成效，地方債違約等風險又仍續困擾，加上憂慮內地經濟前景，投資者態度謹慎，市場恐仍會受壓。此外，內地於本周公布 製造業PMI數據。

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