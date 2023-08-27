每年唔見近4000億！美國擬修例杜絕幣圈逃稅

美國人透過加密貨幣逃稅情況嚴重，有美國參議員曾經表示，每年涉及的逃稅金額超過500億美元(約3,900億港元)。對此，美國財政部近日公布的一項擬議規則，包括交易所和支付處理商在內的加密貨幣經紀商，必須提交用戶銷售和交換數碼資產的信息，以打擊逃稅陋習。

外媒報道，美國財政部表示，為幫助納稅人確認自己是否欠稅，可利用一份名為「1099-DA」的新稅收報告表格，這也將有助於加密貨幣用戶更簡單的來計算自己的收益，同時讓數碼資產經紀與債券和股票等其他金融工具經紀一樣，遵守資訊公開透明的規則。

另外，該規則將涵蓋比特幣與以太幣等加密資產還有NFT，而經紀必須將表格發送至美國國稅局和數碼資產持有人，以協助進行繳稅作業，美國財政部也表示，這項規定也將於2025年對經紀商生效，並適用於2026年的報稅季。

美國財政部表示，此舉是為了縮小稅收差距、解決數碼資產帶來的風險，並確保可以每個人都遵守同一套規則。不過，幣圈對新例反應不一。區塊鏈協會(Blockchain Association)行政總裁Kristin Smith表示，若操作得當，確實可以替加密貨幣用戶提供更完善的信息，並遵守稅法。DeFi教育基金組織行政總裁Miller Whitehouse-Levine則表示，新提議不會簡化納稅申報，也無法提高稅收法令遵循性，是自相矛盾而且是誤導的，當局試圖應用基於中介機構存在的監管框架，而這些中介機構並不存在。