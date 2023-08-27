中石化半年純利跌19% 中期派息按年降9%
2023年08月27日 16:01
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中國石油化工(00386)公布，今年上半年營業收入按年下跌1.14%至1.59萬億元人民幣(下同)，經營溢利按年倒退14.66%至536.96億元，純利按年下滑19.44%至361.22億元，中期息每股0.145元，按年減少9.37%。以上周五該公司收市價、離岸人民幣匯率計算，連同2022年末期息，中石化現時股息回報率為8.36厘。
展望2023年下半年，中國經濟有望繼續回升向好，預計境內成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際原油價格仍將在中高位震盪。
中石化下半年資本支出計劃為1,040億元，其中上游勘探及開發板塊為410億元，主要用於濟陽、塔河、川西、威榮等油氣產能建設，以及儲運設施建設；煉油板塊為156億元，主要用於鎮海煉化擴建、廣州安全綠色高質量發展技術改造等項目建設；營銷及分銷(油站)板塊為133億元，主要用於綜合加能站網絡發展、現有終端銷售網絡改造、非油品業務等；化工板塊為294億元，主要用於天津南港、茂名等乙烯項目建設以及鎮海煉化擴建。