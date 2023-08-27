中石化半年純利跌19%　中期派息按年降9%

展望2023年下半年，中國經濟有望繼續回升向好，預計境內成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響，預計國際原油價格仍將在中高位震盪。

中石化下半年資本支出計劃為1,040億元，其中上游勘探及開發板塊為410億元，主要用於濟陽、塔河、川西、威榮等油氣產能建設，以及儲運設施建設；煉油板塊為156億元，主要用於鎮海煉化擴建、廣州安全綠色高質量發展技術改造等項目建設；營銷及分銷(油站)板塊為133億元，主要用於綜合加能站網絡發展、現有終端銷售網絡改造、非油品業務等；化工板塊為294億元，主要用於天津南港、茂名等乙烯項目建設以及鎮海煉化擴建。