【多圖】市區鐵路銀主盤僅「1字頭」開拍　低銀行估價3成

樓市低迷，有市區鐵路沿線舊樓銀主盤以「1字頭」超低開價拍賣。牛頭角定業樓兩個同類單位開價均低於200萬元，都較銀行估價大幅低約三成。

忠誠拍賣周三(30日)將推拍約24項物業，當中銀主盤佔逾七成。上述為定業樓低層B室及C室，屬唐樓物業，鄰近港鐵牛頭站，單位實用面積分別約272方呎與287方呎，開價180萬元及190萬元，呎價約6,618與6,620元。兩單位現時市值約260萬至270萬元，原業主為本地連鎖餅店。

黃開基拍賣行同日將推出約16項物業，包括翻拍土瓜灣定安大廈F座中層5室銀主單位，最新開價288萬元，較之前減20萬元，以單位實用面積約311方呎計，呎價約8,617元。

普縉將於9月中拍賣牛頭角宏光樓C座高層8室銀主盤，實用面積約386方呎，推拍價280萬元，呎價約7,254元。單位原業主2015年以約380萬元買入，現時開價低約100萬元或約26.3%。

此外，環亞物業拍賣9月初亦推拍多項細價住宅，部分開拍實用呎價只「4字頭」。包括深水埗基隆街179號連天台交吉單位，實用面積約563方呎，屬遺產承辦人物業，開價266萬元，呎價約4,725元。該單位銀行估價約380萬元，開價低約114萬元或約30%。