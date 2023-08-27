【有轉機？】中證監「連放大招」撐A股、內房　一文睇晒！

內地股市跌跌不休，窒礙企業集資。中國證監會周日「連放大招」，簡單而言是活躍市場資金，期望收提振股市表現之效，《東網》同你一文睇盡！

1. 印花稅減半

中國財政部及稅務總局公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日(周一)起，證券交易印花稅實施減半徵收。

2. 下調孖展門檻

中國證監會批准上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金(即香港的「孖展」)最低比例由100%降至80%，2023年9月8日收市後實施。

3. 收緊新股上市，嚴控企業融資

中國證監會同時公布，「根據近期市場情況，階段性收緊IPO(首次公開招股)節奏，促進投融資兩端的動態平衡」，擺明防止更多新股上市攤薄現有股票的資金，並且為房地產股本融資創造機會！

證監會又嚴格控制上市公司融資，同樣是防止攤薄市場資金，具體而言包括︰

‧對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機；

‧突出扶優限劣，對於存在破發（低過招股價）、破淨（市帳率低於一倍）、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模；

‧嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。

‧引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。

不過，中證監對於房地產行業網開一面，以上「破發、破淨、虧損」的限制，不適用於上市地產商！

4. 控制大股東減持股份

證監會又稱，充分考慮市場關切，認真研究評估股份減持制度，現規定一間上市公司若存在破發、破淨，或者最近3年未派過息、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30%，「控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。」控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行，而上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。

同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

證監會正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。