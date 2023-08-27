海怡三房價跌穿1千萬　揸6年慘蝕112萬貶12%

藍籌屋苑再錄蝕本成交，鴨脷洲海怡半島套三房單位，累劈逾200萬元，剛以956萬元沽出，約6年帳面蝕112萬元，期內貶值約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島9座中層D室，實用面積約640方呎，套三房間隔，今年初以1,168萬元連租約放售，至本月交吉調整至980萬元，終獲用家以956萬元承接，累減212萬元，呎價約14,938元，約6年帳蝕112萬元，期內貶值約12%。

●中原吳敬彰表示，黃竹坑居屋雅濤閣2座中層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，未補價第二市場最初開價675萬元，現以綠表價535萬元易手，呎價約9,052元，較市價低約23%，同類型單位現時有放盤叫價560萬元，低估價約7%。

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九龍區

●港聯置業方健勝指，茶果嶺麗港城5座中層D室，實用面積約687方呎，三房間隔，屬遺產物業，今年初開價960萬元，鄰區新盤推出，減偵至788萬元沽，呎價約11,470元，屋苑三房單位樓價跌穿「8球」。

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新界區

●香港置業劉浩勤稱，將軍澳新都城1期1座高層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，7月底叫價700萬元，減價至600萬元售出，呎價約14,286元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層H室，實用面積約700方呎，三房間隔，望園景，放盤5個月，叫價1,000萬元，成交價988萬元呎價14,114元。

●美聯梁浩文稱，屯門叠茵庭1座中層H室，實用面積約376方呎，曾叫價494萬元，減價至488萬元售出，呎價約12,979元，新買家購入單位自住。

●祥益袁思賢表示，屯門盈豐園1座高層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，區內客表示熟悉該區環境，一筆過以385萬元購入上址自用，呎價約9,872元，單位約8年多帳面僅升值約30萬。

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