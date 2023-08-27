新盤周末錄134宗成交 按周跌45%
2023年08月27日 22:01
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周末多個新盤展開銷售之下，兩日(26及27日)暫錄134宗一手成交，較上周同期約244宗減少45%。搶盡樓市焦點的油塘兩期項目，於16日之內累計迅速賣出868伙，吸金超過56億元。
●油塘親海駅兩期累售868伙 佔全盤供應98%
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I，周日(27日)以先到先得形式發售9伙連天台特色戶，當中有8伙已獲認購。連同昨日親海駅II的銷售計，項目於兩日內售出40伙，總套現逾3.2億元。而整個項目則於16日之內累計賣出868伙，佔總供應98%。長實營業部首席經理郭子威表示，對於周末兩日推出的終極單位未能全數沽清感失望，認為現時市場購買力仍然非常薄弱。
●日出康城凱柏峰III兩日錄75宗成交
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，周六(26日)起作首輪銷售，至今共賣出75伙，成交價607.41萬至1,301.17萬元，吸金逾6億元。其中，最新以763.7萬元售出3A座23樓A室，為實用面積442方呎的兩房戶，呎價約17,278元。資料顯示，該盤目前的買家有約87%採用建築期付款計劃入市。
●鰂魚涌THE HOLBORN兩日內連沽6伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周末(26及27日)連沽6伙，套現近3,865萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的單位全屬一房間隔，實用面積由255至268方呎，成交價介乎591.5萬至734.64萬元。
●西南九龍瓏璽「天池屋」逾1.2億元招標沽出
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍瓏璽，周六(26日)透過招標形式以1.239億元沽出6A座41樓A室頂層複式「天池屋」，實用面積2,584方呎，五房連705方呎平台，並附私人泳池，呎價47,949元。
●將軍澳海茵莊園8月累沽20伙 吸金1億元
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，8月至今已錄得20宗成交，套現逾1億元。包括是日(27日)最新以402.8萬元售出1座33樓B5室，屬實用面積215方呎的開放式戶，呎價約18,735元。發展商積極軟銷，日前在項目宴會大樓舉行池畔派對。
●啟德海灣最快季內推出
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，旗下與其他發展商合作發展的啟德海灣最快季內推出市場，將會率先推出涉及1,017伙的第1期項目。該盤各方面已準備就緒，正積極考慮推盤，目標於第三季內推出，先推的第1期項目以兩房戶為主打。整體市況方面，他認為，目前樓市有復甦迹象，期望政府有更多支持樓市措施。
●青衣明翹匯高層兩房售870萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周日(27日)以870萬元售出高層兩房戶。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，上述為1A座30樓A室，實用面積435方呎，成交呎價為20,000元。
●西南九龍維港滙年今暫沽215伙
由信和置業(00083)等四大發展商合作的西南九龍維港滙，今年至今已售出215伙，套現逾48億港元，計劃短期內推出一直保留尚未推售的單位。發展商表示，樓盤入伙後帶動租務交投，一個月之內已錄得約120宗租務成交，平均成交呎租近60元。