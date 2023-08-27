新盤周末錄134宗成交　按周跌45%

周末多個新盤展開銷售之下，兩日(26及27日)暫錄134宗一手成交，較上周同期約244宗減少45%。搶盡樓市焦點的油塘兩期項目，於16日之內累計迅速賣出868伙，吸金超過56億元。

●油塘親海駅兩期累售868伙 佔全盤供應98%

●日出康城凱柏峰III兩日錄75宗成交

●鰂魚涌THE HOLBORN兩日內連沽6伙

●西南九龍瓏璽「天池屋」逾1.2億元招標沽出

●將軍澳海茵莊園8月累沽20伙 吸金1億元

●啟德海灣最快季內推出

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，旗下與其他發展商合作發展的啟德海灣最快季內推出市場，將會率先推出涉及1,017伙的第1期項目。該盤各方面已準備就緒，正積極考慮推盤，目標於第三季內推出，先推的第1期項目以兩房戶為主打。整體市況方面，他認為，目前樓市有復甦迹象，期望政府有更多支持樓市措施。

●青衣明翹匯高層兩房售870萬元

●西南九龍維港滙年今暫沽215伙