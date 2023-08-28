東方日報B1：A股4招維穩　難言受提振

正當港府還準備研究怎樣增加港股流動性，內地多個財金部門周日「放四個大招」挽救同樣低迷的內地股市，改進其服務實體經濟的能力，搶眼點莫過於本地證券界望穿秋水的下調交易印花稅，減幅更達一半，周一生效，第二是降低孖展要求，第三是循收緊新股上市、嚴控上市公司「抽水」，第四是監管股票減持制度。不過，市場人士未全面看好，原因是基本面不變，「股市無錢賺，減印花稅都無用」。

中國證監會亦壓軸「連發3箭」。第一箭是調降融資保證金，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，9月8日收市後實施，視作與減印花稅一同提高資金入場意欲的配搭。「第二箭」則是管理上市公司股本集資需求，防止攤薄資金，就是「根據近期市場情況，階段性收緊IPO(首次公開招股)節奏」，以及嚴格控制上市公司再融資。

所謂再融資管理尤有意義，事關公司「抽水」、「割韭菜」廣為投資者詬病。中證監周日表示，對於金融業上市公司及其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注必要性和發行時機；突出「扶優限劣」，凡「破發」(跌穿招股價)、「破淨」(市帳率低於一倍)、經營業績持續虧損、財務投資比例偏高等的上市公司，其融資間隔和規模須適當限制，同時嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務、嚴限多元化投資。

中證監的「第三箭」則是研究評估股份減持制度，如從嚴控制其他上市公司股東減持總量；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期等，更重要的是破發、破淨、或3年內未派息、累計派息少過期內年均純利30%的上市公司，控股股東和實際控制人不得透過二級市場減持公司股份。

另一邊廂，港府周日稱，財金官員將成立小組專責研究如何增加港股流動性，期望在施政報告公布前提供意見。至於會否下調股票印花稅，港府僅稱，小組會研究不同可能性，亦會將不同意見納入研究，預料相關建議會有短期及長期措施。

內地券商紛紛看好本周A股表現，要留意北上資金有否止跌回升。香港股票分析師協會主席鄧聲興預期，中港股市或因內地救市短期獲得提振，但基本面未曾扭轉，包括息口持續高企、美元繼續強勢、中美關係不和、外資繼續減持中資股等，預料恒生指數初步支持位在17,600點，18,700點為最大阻力位。

獨立股評人沈慶洪坦言，「市場前景好，收多少少印花稅係無妨」，惟目前放銀行收息也有5厘回報，放在股市隨時倒蝕。港股「3座大山」內房債、息口和中美關係短期內難以修復。技術上，港股如跌破17,460點，17,000點將難守。