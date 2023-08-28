周樂樂：國內加大救市力度　關注超賣股

過去一周，A股滬深兩市全線收跌，其中，科創50、創業板指、中小100、深證成指跌幅均超3%。申万一級31個行業中， 1個升，30個跌，其中，唯一上漲行業是環保(+0.85%)，最弱的三大行業是建築裝飾(-5.55%)、電力設備(-5.4 %)與機械設備(-4.99%)。數據上看，在國內救市呼聲高漲的背景下，市場走勢低迷，原本結構性強勢行業的數量大幅減少，反映了投資者信心大大減弱。

國內市場看，國內7月份社融、信貸、CPI、進出口等數據回落，加上，8月份PMI數據走弱，反映了內外需都承壓，通縮憂慮升溫，貨幣政策出現失靈的情況，且並沒見經濟築底反彈的迹象。還有地產企業債務及個別地方平台債的違約風險上升，國際投行高盛、摩根斯坦利發布報告建議降低中國資產配資，導致北向資金近期大幅淨流出。這些因素導致市場走勢低迷。之前中央政治局會議已提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，穩經濟及穩資本市場將成為焦點。國內央行、銀保監等部委召開會議，強調守住不發生系統性風險的底線，加大對實體經濟提供信貸等。央行調降市場利率，干預維穩人民幣匯率。還有愈來愈多上市公司發布宣布回購股份以及不減持的公告，公募基金、券商等增持及降費。財政部與稅務總局也宣布2023年8月28日起證券交易印花稅實施半徵收。預計隨着各市場主體參與維穩市場，愈來愈多利好消息，預計市場企穩的概率較大。

海外市場看，8月份Markit製造業PMI、服務業PMI與綜合PMI初值不及預期，尤其是製造業PMI已經連續數月50以下，其中，製造業新訂單初值降至45.3，就業分項指數初值降至1月份以來新低。 PMI數據作為經濟領先指數不及預期，反映了美國經濟走弱的預期。疊加，惠譽與穆迪下調美國銀行業評級，多數銀行受累於高利率。儘管美聯儲最新的會議紀要偏鷹派，但是近期有美聯儲官員表示可能接近完成加息。目前美國利率除了考慮是否加息的問題，還需要考慮高利率維持多長時間。認為目前高利率持續高企，市場估值仍受到壓制，不利於風險資產的表現。

展望後市，預計為了避免被動陷入金融戰與保護國內居民財產安全，國內將會積極推出救市政策，市場短期企穩的概率較大，技術圖形上A股與港股有望出現超跌反彈的機會，但是持續性仍需要看政策落地與中美利差收窄預期。行業上，重點關注在政策刺激下有望週期反轉的超跌行業的核心標的，消費、互聯網科技等，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向。

勝利證券副首席運營官 周樂樂