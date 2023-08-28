任景信：去年底至今　數碼港增逾百間web3企業

港府去年底發表虛擬資產政策宣言，聲言要香港發展成國際虛擬資產中心。數碼港行政總裁任景信接受本網訪問時表示，自宣言公布以來，數碼港迄今已新增超過100間與第三代互聯網(web3)相關的企業；目前園區共有約180間包括區塊鏈基建、工具程式編寫，以及專注實際應用的相關企業。

任直言，內地當年祭出的挖礦禁令，國內有不少區塊鏈人才遠赴海外尋找機會；加上去年海外先後有虛擬資產企業爆煲，導致法規由寬鬆變成大幅收緊。碰巧此時香港推出監管，因此吸引不少海外企業，以至相關人才回流；相信本港新規有助防範洗錢及其他金融風險。

近年息口高企，導致初創企業整體的融資環境變差，任認為不是一件壞事，早年投資氣氛活躍，某類型熱門題目初創往往輕易獲得高額的估值及融資。相反，高息環境下投資者更為謹慎，會選擇一些有實質經濟效益的計劃，同時初創亦要創造業務收入以實現可持續性；直言大家「回到現實，進行市場整合令真正有實力的公司生存」。

對於web3技術何以達至大眾普及，他認為，香港在數碼化的進程不及其他國家或地區，因為本身擁有一套已不錯的系統及做法，不能像期他新興經濟體一樣，能夠毫無包袱進行創新。他以電子支付為例，指內地基本上實現無現金化，但香港仍有一段距離。

他相信，本港在推動數碼化的過程，可以「隔代發展」，包括目前試行的數碼港元先導計劃，指未來可考慮能否直接跳步使用web3的電子錢包技術，更有助包括跨境支付的金融創新。

至於時間問題，他認為最重要是尋找到更多合適的應用場景，用家「不會理會科技背後的技術，最重要是相關技術所帶來的好處」，因此園區亦有不少集中在應用層面的業，希望能助香港追趕落後。

他認為，大眾對web3有一定誤解，經常與加密貨幣及其他負面消息聯繫，但「加密幣只是虛擬資產的一部分，虛擬資產更只是區塊鏈金融的一部分，更談不上非金融的區塊鏈應用」，香港亦有嚴格的規管加密幣，相信隨着教育及應用層面的普及，能夠消除誤解。