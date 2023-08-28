港股黑期高水230點　美匯企穩104

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.09%，報104.17；港匯見7.8435；離岸人民幣(CNH)報7.2812；美元兌日圓處146.56；歐元報1.0798，英鎊報1.2584。金價處1,915.58美元。布油報84.27美元，紐油報80.24美元。比特幣(Bitcoin)升0.3%，報2.6萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指上周五(26日)收報34,346點，升247點或0.73%；標指收報4,405點，升29點或0.67%；納指收報13,590點，升126點或0.94%。全周計，道指跌0.45%；標指及納指分別升0.82%及2.26%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,987點，升30點。

●8月恒生指數夜期收報17,970點，升16點，高水14點，成交19,244張。

●紐約期油上周五收報每桶79.83美元，升0.78美元或0.99%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.48美元，升1.12美元或1.34%。

●紐約期金上周五收報每安士1,939.9美元，跌7.2美元或0.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,338點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報15,631點，升10點或0.06%；法國CAC指數收報7,229點，升15點或0.21%。

●中指院：8月一線城市樓市成交按月大跌22%。

●中石化半年純利跌19%，中期派息按年降9%。

●內地7月規模以上工業企業利潤按年跌6.7%。

●中國恒大上半年續虧損，負債總額2.38萬億人幣。

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