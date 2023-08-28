港股曾飆600點　港交所及科網股領漲　碧桂園炒上

港股早段飆逾600點後有獲利回吐，恒生指數升幅收窄至不足400點，暫企18,300點水平。國企指數升150點；科技指數升120點，主板成交550億港元。

大型科網股升幅收窄，阿里巴巴升3.1%；美團及京東集團升2.8%；騰訊升2.7%；小米集團升1.3%；攜程升0.7%。

金融股合力推高大市，憧憬下調股票印花稅，香港交易所升5%。內地出招救市，A股急升，利好內銀內險股，中國平安飆3.5%；中國人壽升2.3%；工、中、建、招四大行升1.5%至3%。滙豐控股升1.3%；友邦保險升0.6%。

碧桂園馬來西亞項目獲當地政府規劃成金融特區，股價早段飆18%後回吐，暫升8.6%，是表現最佳藍籌。其他內房物管股跟隨大市向上，碧桂園服務升3.6%；中國海外、龍湖集團、華潤置地及華潤萬象生活升2%至2.4%。

中國恒大公布業績後今早復牌，股價低開86%後有買盤撈底，股價跌幅收窄至78%。恒大汽車跌3.9%；恒大物業高開低走，暫無起跌。

【09:20】港股開市飆562點 科網股領漲 港交所升7%

內地出招救市，帶動港股顯著做好。恒生指數開市飆562點或3.13%，報18,519點；國企指數高開232點或3.77%，報6,407點；科技指數升198點或4.88%，報4,257點。

大型科網股領漲，阿里巴巴及京東集團升4.9%；；美團升4.3%；小米集團升3.8%；騰訊升3.3%。

港府成立小組研究改善港股流動性，憧憬下調股票印花稅，有望刺激交投，香港交易所開市升7.1%。

多隻內房股成大市焦點，中國恒大復牌，股價瀉86.6%，報0.22港元。碧桂園馬來西亞項目獲當地政府規劃成金融特區，或有利銷情，股價開市飆14.8%。