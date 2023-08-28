內地減股票印花稅港或跟隨 港交所曾漲7% 券商股飆升

財政部、稅務總局周日(27日)發布公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自周一起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。這是自2008年以來證券交易印花稅率首次調降，2008年4月經國務院批准，稅率從0.3%調整為0.1%，同年9月由雙邊徵收，改為單邊向賣方徵收，稅率維持0.1%。

另外，中證監降低融資保證金要求，以及管理上市公司股本集資需求及收緊新股上市，防止攤薄市場資金。