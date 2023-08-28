內地減股票印花稅港或跟隨 港交所曾漲7% 券商股飆升
2023年08月28日 09:25
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內地證券交易印花稅實施減半徵收，同日港府宣布成立小組研究增加港股流動性，市場憧憬會跟隨A股下調股票印花稅，香港交易所(00388)周一(28日)應聲高開7%，之後升幅收窄，最新仍升5.7%，報304港元，成交金額5.34億元。
內地券商股更即時受惠救市「組合拳」，股價全線高開，普遍連升3日；中信証券(06030)曾升8.7%，最新仍升5.4%，報16.98元；中信建投証券(06066)曾漲9.7%，現升5%，報8.99元；中金(03908)曾漲9%，現漲3.9%，報17.52元；一度升14.8%的國聯證券(01456)，最新漲6.8%，報4.04元；中國銀河(06881)曾升7.5%，現升5.5%，報4.37元；HTSC(06886)一度飆8.9%，目前報11.28元，升4%。
財政部、稅務總局周日(27日)發布公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自周一起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。這是自2008年以來證券交易印花稅率首次調降，2008年4月經國務院批准，稅率從0.3%調整為0.1%，同年9月由雙邊徵收，改為單邊向賣方徵收，稅率維持0.1%。
另外，中證監降低融資保證金要求，以及管理上市公司股本集資需求及收緊新股上市，防止攤薄市場資金。