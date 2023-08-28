李偉傑：A股減印花稅利好港股　中石化息高具吸引力

內地多管齊下刺激A股，包括A股印花稅減半等，華盛證券經紀部董事李偉傑指，消息對A股有正面作用，可望帶動港股，惟恒指周一(28日)早段高開後升幅收窄，因仍受負面因素困擾，包括人民幣偏軟等。要留意A股未來會否有更大升幅，以及港股會否跟隨下調股票印花稅。他認為若港股下調股票印花稅，料可刺激成交宗數，並吸引外資關注，預期恒指暫時在18,000至20,000點上落。