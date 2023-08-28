李偉傑：A股減印花稅利好港股 中石化息高具吸引力
2023年08月28日 10:09
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華盛證券經紀部董事李偉傑
內地多管齊下刺激A股，包括A股印花稅減半等，華盛證券經紀部董事李偉傑指，消息對A股有正面作用，可望帶動港股，惟恒指周一(28日)早段高開後升幅收窄，因仍受負面因素困擾，包括人民幣偏軟等。要留意A股未來會否有更大升幅，以及港股會否跟隨下調股票印花稅。他認為若港股下調股票印花稅，料可刺激成交宗數，並吸引外資關注，預期恒指暫時在18,000至20,000點上落。
新能源車龍頭車股比亞迪股份(01211)周一公布中期業績，比亞迪早前已盈喜，預告上半年最少多賺1.9倍，但受減價及競爭壓力，股價由8月初高位約280元跳水。李指出，比亞迪基本面良好，每月產量驚人，加上內地較明確支持電動車板塊，可在220至226元吸納，暫以260元為目標，若成交量配合升勢，才有望破頂。
中石化(00386)上半年收入、純利雙降，李表示，細看其業績，上半年賺361億元人民幣，首季佔201億元人民幣，反映中石化第二季經營狀況面對的壓力大。但他指，中石化股息率約9厘，市盈率僅約7.5倍，並非完全不吸引，近日股價由之前低位4.2元穩步反彈至4.5元，反映若業績倒退並非如想像中深，反而可吸引資金入貨。他認為可待股價回調至4.2元附近吸納。