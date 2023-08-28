【高盛推介】港交所急彈見半個月高位 資金兩邊吸納
2023年08月28日 11:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市今早(28日)反彈高開，一度重上18,500點水平，及後回吐部分升幅。港交所今早同樣發力急彈。開市隨即重上300元關口，及後最高見310.6元，突破半個月高位。現報302.4元，升約5%。早前中證監副主席李超出席活動時表示，未來將繼續推動中港兩地資本市場合作，並將推動大宗交易、REITs等更多產品納入互聯互通。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周四及上周五共錄得約280萬元資金流入。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約30萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面的活躍條款選擇可留意港交購(18367)。貼價選擇可留意港交購(19442)。中年期選擇可留意港交購(17397)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63192)，遠牛選擇可留意港交牛(59868)，與現價有約30及40元收回距離。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.8倍，活躍條款。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高敏感度。
港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿7倍，中年期。
港交牛63192，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛59868，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿11.8倍，3個月期以上產品最高槓桿。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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