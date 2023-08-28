【高盛推介】騰訊、美團急彈　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周五(25日)跌約1.6%，今(28日)早開市隨即突破330港元水平，早段高見333.6元的1周高位後升幅收窄。現報328.2元，升約2.6%。騰訊公布，上周五於聯交所回購125萬股，涉資約4.02億元。

美團上周五跌約5.6%，今早亦急彈。早段高見139.3元後升幅收窄，現報135.7元，升約2.6%。美團上周四公布今年中期業績，及後有券商指勝市場預期，並料外送業務單位經濟模型可按年改善，維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉上周五獲資金轉向流入，有約330萬元。淡倉於上周四錄得約560萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

美團方面，好倉於近日獲資金積極吸納，上周四及上周五共錄得約3,600萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周獲資金持續吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,530萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於上周五獲北水轉向沽出，錄得約8,400萬元資金淨賣出。美團於上周五則獲北水繼續吸納，錄得約11.8億元資金淨買入。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.0倍，高敏感度、低街貨。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿10.1倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊購18132，行使價380.2元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿。

騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.3倍，低面值、高槓桿。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率17.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.2倍，行使價150元以下、街貨低於30%產品中最高槓桿。

美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.6倍，輕微價外、中年期。

美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.3倍，低面值。

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比7.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿8.2倍，行使價100元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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