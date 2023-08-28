港府研增股市流動性　專家：減印花稅可搞活巿場

港府將成立小組，專責研究如何增加港股流動性，包括下調股票印花稅。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照在電台節目表示，減股票印花稅能搞活市場，令更多人參與及吸引更多企業來港集資，建議港府應效法內地將股票印花稅減半。

他指出，本港有不少基金進行高頻率及大量交易，印花稅令交易成本大大增加，認為前年政府上調股票印花稅3成，是欠缺周全考慮，印花稅不應作為政府收入主要來源，因為減印花稅搞活資產市場將帶出連鎖效應，反而會增加其他政府收入。

立法會議員吳傑莊亦在電台節目表示，港股近期表現萎縮，每日成交量經常不足1,000億港元，當中與股票印花稅高有關，內地股票印花稅已減半，本港更加有需要調整，否則兩地印花稅差距大，將削弱北水買賣港股意欲，因此，港府應在不影響稅收及公共財政下，減免股票印花稅，以提升股票交易量。另外，他亦建議港股取消每手固定股數，改為可每股買賣，以提高股票市場流動性。

資料顯示，港府為了增加庫房收入，2021年將股票印花稅率上調30%，由交易金額的0.1%提高至0.13%。當時證券界已憂慮上調股票印花稅將會影響港股成交。結果一如預期，近兩年股市成交萎縮，今年首7個月港股日均成交跌至1,136億港元，其中6月份日均成交只有998億元。過去業界不時促請港府調低股票印花稅，冀能刺激港股成交量。