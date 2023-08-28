中國恒大債權人協議安排會議將延期29天舉行

恒大指，以及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述了美國法典第15章下的重組承認程序，而公司已於其日期為2023年8月18日的公告中澄清此乃任何涉及紐約州法律管轄債務的主要協議安排的正常程序，且該等協議安排中已明確考慮到此程序，公司因此決定延長供恒大協議安排債權人考慮、理解和評估恒大協議安排條款的期限，並給予恒大協議安排債權人更多時間考慮集團近期發展及其對恒大協議安排債權人的影響。

因此，恒大協議安排會議將延期29天舉行。為盡可能使恒大協議安排、景程協議安排和天基協議安排的時間表保持一致，景程協議安排會議和天基協議安排會議將延期28天舉行。公司認為儘管該等協議安排會議延期，鑑於現時最後期限日為2023年12月15日，擬議重組的時間表仍符合協議安排債權人對實施擬議重組的預期。

香港恒大協議安排會議及開曼群島恒大協議安排會議將延期至2023年9月26日舉行；景程協議安排會議及天基協議安排會議將延期至2023年9月25日舉行。