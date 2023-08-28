道期升75點 離岸人民幣見7.3018
2023年08月28日 16:15
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美匯指數報104.082；港匯見7.8462；離岸人民幣(CNH)報7.3018；美元兌日圓報146.58；歐元處1.0809；英鎊報1.2576。金價報1,914.14美元。油價升0.5%，布油報84.29美元，紐油處80.28美元。比特幣跌至25,919美元。道指期貨升75點。
焦點數據：
22:30 美國8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
●內地推出「組合拳」救市，港股跟隨A股高開低走，收市穩守萬八關。恒生指數收市報18,130點，升174點或0.97%。https://reurl.cc/eDqa6K
中國恒大復牌急插78% 上半年負債逾2.38萬億人幣
-中國恒大債權人協議安排會議將延期29天舉行。
-建滔集團中期少賺42%，中期息連特息派66仙。
-建滔積層板中期少賺76% 派息6仙。
-保利置業集團中期少賺49%，不派息。
-股價再插25%！星空華文：支持停播《中國好聲音》。
-內地減股票印花稅港或跟隨，港交所及券商股飆升。
-新加坡Tower Capital Asia牽頭財團傳考慮出售余仁生。
-商湯5年蝕438億人民幣，傳中國AI一哥再裁員。
-美團與順豐同城合作，加強即時配送合作生態建設。
-港府研增股市流動性，專家：減印花稅可搞活巿場。
●內地出招撐A股，包括今日(28日)開始減半徵收證券交易印花稅，惟滬深三大指數開高逾5%後升幅逐步收窄，全日僅升約1%。https://reurl.cc/4oE8X2
-野村：內地加大力度支持股市樓市仍未夠。
-官媒：印花稅減半為未來進一步降交易成本留空間。
香港經濟：
●戶戶送推全新廣告平台，與逾700萬名活躍用戶連繫。
外地經濟：
●澳洲7月零售銷售升0.5%，略高於預期。
企業消息：
●瑞銀傳9月發行AT1債，為收購瑞信後首次。