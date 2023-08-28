【收市開Show】內地救市　港股升少截搞邊科？

中央出招救市，內地將證券交易印花稅率下調50%，此外還下調孖展門檻、收緊IPO，及控制大股東減持股份等，以活躍市場資金，刺激滬深三大指數周一(28日)開高逾5%。港股早段亦受帶動，恒指高開562點，一度飆608點，高見18,564點，但其後升少一大截，收市升174點，報18,130點，大市成交1,010.226億元。而A股升勢亦似曇花一現，全日終僅升約1%。有關政府對兩地股市利好作用有限？港股隨時彈散？

《東網Money 18》搵嚟紅蟻資本投資總監李澤銘同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道