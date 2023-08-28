【收市開Show】內地救市 港股升少截搞邊科？
2023年08月28日 16:52
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紅蟻資本投資總監李澤銘（右）
中央出招救市，內地將證券交易印花稅率下調50%，此外還下調孖展門檻、收緊IPO，及控制大股東減持股份等，以活躍市場資金，刺激滬深三大指數周一(28日)開高逾5%。港股早段亦受帶動，恒指高開562點，一度飆608點，高見18,564點，但其後升少一大截，收市升174點，報18,130點，大市成交1,010.226億元。而A股升勢亦似曇花一現，全日終僅升約1%。有關政府對兩地股市利好作用有限？港股隨時彈散？
受惠救市消息，中資券商股全線高開，惟之後升幅收窄，有個別股份出現倒跌；憧憬港股或會跟隨A股下調印花稅，港交所(00388)曾急升8%，收市升幅縮至約3%。相關股份已經炒完？股民小心唔好接火棒？
另外，中證監公布，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制，內房股普遍先後回順，甚至例跌。碧桂園(02007)向中海外(00688)出售聯營的廣州利合房地產股權，總代價約13億元人民幣。碧桂園一度急彈18%，收市無升跌。深陷財務危機的中國恒大(03333)今日復牌，開市報0.22港元，急挫86.6%，收市仍跌78%，有貨要不問價沽？抑或救市下內房股仍有轉機？短線可投機？
中石化(00386)放榜，中期純利361.22億元人民幣，按年減少19.4%，中期息14.5分，同時計劃斥8億至15億元回購公司A股股份，股價升近3%，業績收唔收貨？中石油(00857)則將於周三(30日)公布業績，依家「三桶油」買邊桶至好？
車股做好，小鵬汽車(09868)與滴滴達成戰略合作，打造智能車MONA，料年銷量至少10萬，小鵬急升一成過外，理想(02015)及蔚來(09866)分別升1.8%至3.6%，今日公布業績的龍頭比亞迪(01211)收升不到1%，車股邊隻係首選？
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