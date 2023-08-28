私募基金凱龍瑞以12.5億蝕放灣仔商廈及車位 較購入價低2億

香港經濟未見起色，有房地產私募基金蝕放商業物業。凱龍瑞集團透過代理放售灣仔謝婓道303號KONNECT全幢商廈，以及告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位。據悉，該批物業意向價約12.5億港元，較去年4月放盤價低約32.4%，同時，亦較項目購入價帳面低約2億元。

高力周一(28日)承上述公司委託代理以公開招募意向書形式，出售該批物業，新買家可一併購入，或考慮個別洽購，是次意向書截止日期為2023年9月27日。KONNECT樓高25層， 總建築面積約86,212方呎。業主於2018年斥資約兩億進行大型翻新，並於2020初完成工程，多家著名食府進駐，物業寫字樓部分亦有金融機構、國內主要石油公司，以及共享工作空間商戶租用。

物業標準樓層每層樓面約3,200方呎，物業現時平均呎租約40元，大部分租約均於疫情期間簽訂，未來尚有兩成至四成上調空間。此外，天台亦獲得建築署批准加建廣告牌，可供新買家宣傳自身品牌或出租。

高力資本市場及投資服務部聯席主管及高級行政董事王唯峰表示，過去3年，商業物業價格已經歷大幅度調整，隨着加息周期完結，預期商業物業價格快將反彈，現時為最佳入市時機。

據了解，該批物業去年4月以意向價18.5億元放售，現時調低約6億元，至於項目約6年前購入價共約14.5億元。