栢慧豪園兩房辣招鬆綁即沽　3年帳蝕6%

樓市蝕讓買賣已成常態，天水圍栢慧豪園有辣招鬆綁貨減價45.5萬元，以542.5萬元低市價售出，原業主持貨3年帳面貶值約6.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東濤苑D座中層4室，實用面積約515方呎，兩房間隔望全海景，今年5月放盤開價718萬元，累減73萬元或約10.2%，獲白居二買家以645萬元未補價第二市場價承接，呎價約12,524元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果城麗港城8月暫錄8宗買賣，平均實用呎價約12,999元，該盤5座中層D室，實用面積約687方呎，套三房房間隔，望園景，開價820萬元，議價後售788萬元，呎價約11,470元。

●利嘉閣楊家寶稱，九龍塘真能閣2座高層D室，實用面積約685方呎，三房間隔，享內園景，同區業主以970萬元連車位購入，呎價約14,161元。

●利嘉閣甘尚德指，西南九龍君滙港3座低層C室，實用面積約541方呎，三房間隔，享園景，議價後以900萬元成交，呎價約16,636元，原業主於2020年以1,000萬元買入，持貨超過3年帳面虧損100萬元，跌幅約10%。

●中原馮健平表示，荔枝角清麗苑A座高層5室，實用面積約388方呎，兩房間隔，最初開價428萬元，放盤數天，即減至418萬元成交，呎價約10,773元，新買家為同區客。

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新界區

●中原范德輝稱，青衣8月錄22宗二手買賣成交，按月跌約四成，居屋青宏苑A座中層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，2021年於未補價第二市場以780萬元放盤，累減148萬元，以632萬元沽出，呎價約9,723元。

●美聯李貫甡表示，青衣盈翠半島5座高層F室，實用面積約520方呎，兩房間隔，望山景，7月初開價950萬元放售，近日獲同區租客洽購，終以858萬元承接，呎價約16,500元，原業主持貨約4年帳面虧損72萬元，貶值近8%。

●祥益黃慶德指，屯門南浪海灣3座高層C室，實用面積約540方呎，兩房間隔，區內首置客議價後，累積減價達65萬元，以615萬元購入自用，呎價約11,389元，原業主於2017年以約600萬購入，轉手帳面獲利約15萬元。

●中原陳德孝指，天水圍栢慧豪園5座極高層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價588萬元，累減45.5萬元，終以542.5萬元沽出，呎價約10,982元，低估價及市價約7及約3%，單位約3年貶值約6.4%。

●美聯吳偉文表示，粉嶺名都6座中層G室，實用面積約369方呎，兩房間隔，早前以480萬元放售，獲家庭客議價5萬元，以475萬元承接，呎價約12,873元。

●中原鄭應強指，沙田第一城8月暫錄約10宗買賣，屋苑40座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，3月放盤時開價約550萬元，8月減至430萬元，議價後以428萬元沽出，呎價約15,070元，新買家為上車客。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山8月暫錄約53宗二手買賣，較上月同期跌約13%，天宇海3B座中層A室，實用面積約763方呎，套三房間隔，開價約970萬元，議價後以955萬元易手，呎價約12,516元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海2座中層A室，實用面積約496方呎，兩房間隔，放盤1個月累減40萬元，以780萬元成交，呎價約15,726元。原業主於2018年5月購入上址，當時作價780萬元，持貨5年帳面僅平手，扣除使費損手離場。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城1期1座中高層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，最初開價650萬元放售，放盤約1個月，減價50萬元或約8%，以區內首置客以600萬元承接，呎價約14,286元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋康盛花園1座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價350萬元，終以342.8萬元易手，呎價約7,584元，新買家為同區客，第一次參觀即入市。

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