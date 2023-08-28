報告：今年首7個月中環甲廈租金累挫4.8%

7月期間，本港甲級商廈市場的企業節省成本趨勢更明顯，當中包括縮減寫字樓的規模或搬遷到非核心區，令港島商業區受到衝擊。萊坊最新一期《香港每月物業市場報告》指出，中環及銅鑼灣甲廈租金跌幅較大，兩區租金按月分別下跌約0.6及0.7%，而今年首7個月更累挫4.8%及4.7%。

該報告指出，上月港島區甲級寫字樓平均呎租約67.5港元，較6月下跌約0.3%，而今年截至7月，則已累挫約2.8%。至於中環及銅鑼灣上月平均呎租約101.2元及55.6元。雖然有企業縮減規模企業，但仍然有部分對成本敏感度較低的租戶，利用租金低迷的機會，以相近的預算進行寫字樓升級。大部分寫字樓租賃交易涉及約3,000至4,000平方呎的中小型寫字樓。

不過，在實惠的租金支持下，灣仔、銅鑼灣和鰂魚涌的寫字樓空間逐漸填滿，令空置率向下。而與非核心區相比，預計中環的空置率在短期內可能向上。

該報告又指，7月九龍區寫字樓交易和規模增加，證明了市場氣氛略有改善。其中，九龍東和尖沙咀主導寫字樓分區的主要租賃成交，因為新建寫字樓和具競爭力的租金繼續受租戶的關注。而上月，製造業、航運業和物流業的公司是主要的寫字樓需求驅動力。萊坊預計今年下半年，九龍區寫字樓租金將有輕微增長，市場悲觀情緒將有所緩解。