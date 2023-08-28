新盤周一沽9伙 日出康城項目佔3伙
2023年08月28日 21:02
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暑假進入尾聲，一手市場未有停歇，有全新盤登場，屯門掃管笏項目啟動銷售部署，計劃下月初上載樓書。周一(28日)暫錄約9宗新盤成交，當中日出康城新盤單日沽出3伙，共涉逾2,285萬元。
●屯門掃管笏凱和山部署下月上載樓書
路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號項目凱和山，周一(28日)公布推盤準備工作進入最後階段，部署下月初上載樓書及開放示範單位，有機會下月隨即開售。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，項目由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，標準戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打的兩房佔逾四成 ，單位層與層之間的高度有逾3米。另設14座洋房，全盤總共有693伙。
●日出康城凱柏峰III單日添3宗成交
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作的將軍澳日出康城凱柏峰III，周一(28日)接連沽出3伙，成交價介乎759.1萬至764.9萬元，交易總額共2,285.4萬元。當中，3A座25樓A室，為實用面積442方呎的兩房單位，成交價764.9萬元，呎價約17,305元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周五發售6伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，上載最新銷售安排，落實周五(1日)發售6伙，包括3伙兩房戶、2伙特色戶及1伙三房戶，折實價由605.8萬元起，折實呎價約13,768元起。
●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉871萬元
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，周一(28日)售出兩伙，包括2座16樓A7室，為實用面積289方呎的一房戶，成交價491萬元，呎價約16,990元。另一伙為1座29樓B7室，實用面積204方呎，以380萬元沽出，呎價約18,627元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價約17,806元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(28日)連沽兩伙，共涉1,218.07萬元。當中，D座地下12室特色戶，屬實用面積278方呎的一房單位，連104方呎私人花園，成交價495萬元，呎價約17,806元。
●元朗朗屏雨後將於現樓階段推新付款計劃
星星地產旗下元朗朗屏雨後，由開售至今(28日) 累售169伙，套現逾10億元。項目部署下月中以現樓形式展開新一輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，目前已售出的單位平均成交呎價約15,020元，餘貨單位市值約12億元，將積極部署於入伙階段出售車位，有機會供三房戶買家優先選購。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威透露，新一輪銷售時會提供3個全新付款方法，或會涵蓋特長成交期、先住後付等方法。
●薄扶林碧麗軒三房複式戶售3,900萬元
華懋集團的薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(28日)以3,900萬元招標售出複式三房戶，為實用面積1,741方呎的單位07，連114方呎花園，呎價約22,401元。連同上述成交計，該盤於8月至今已賣出3伙，單月套現逾1.2億元。資料顯示，項目由5座洋房及16伙複式戶組成，總共涉及21伙。
●土瓜灣站明雋周五起招標發售最後兩伙特色戶
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，最新以587.1萬元沽出3樓B室特色戶。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，最新售出單位實用面積241方呎，採一房間隔，連82方呎平台，呎價約24,361元。該盤將將於周五起發售最後兩伙特色戶，包括3樓C室，實用面積241方呎的一房戶，連68方呎平台。另一伙為3樓D室，屬實用面積207方呎的開放式戶，設70方呎平台。
●上環CAINE HILL開放式戶終止交易
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，新近錄得有開放式戶終止交易，項目的6樓F室，實用面積190方呎，原本於2021年12月以559.1萬元沽出，買家當時採用建築期付款優惠按揭計劃入市，呎價約29,426元，惟交易已於上周五(25日)終止。發展商同日上載經修訂價單，將該單位的最高折扣率由3%調升至現時5%，並提供「許可入住」優惠、涉及樓價4%的「傢俬津貼現金回贈」優惠、介乎樓價3%至5%的「提前成交現金回贈」優惠。