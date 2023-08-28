新盤周一沽9伙　日出康城項目佔3伙

暑假進入尾聲，一手市場未有停歇，有全新盤登場，屯門掃管笏項目啟動銷售部署，計劃下月初上載樓書。周一(28日)暫錄約9宗新盤成交，當中日出康城新盤單日沽出3伙，共涉逾2,285萬元。

●屯門掃管笏凱和山部署下月上載樓書

路勁地產牽頭發展的屯門管翠路18號項目凱和山，周一(28日)公布推盤準備工作進入最後階段，部署下月初上載樓書及開放示範單位，有機會下月隨即開售。該公司銷售及市場推廣副總監陳健聰指，項目由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，標準戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打的兩房佔逾四成 ，單位層與層之間的高度有逾3米。另設14座洋房，全盤總共有693伙。

●日出康城凱柏峰III單日添3宗成交

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期周五發售6伙

●將軍澳海茵莊園連沽兩伙 共涉871萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價約17,806元

●元朗朗屏雨後將於現樓階段推新付款計劃

星星地產旗下元朗朗屏雨後，由開售至今(28日) 累售169伙，套現逾10億元。項目部署下月中以現樓形式展開新一輪銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，目前已售出的單位平均成交呎價約15,020元，餘貨單位市值約12億元，將積極部署於入伙階段出售車位，有機會供三房戶買家優先選購。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威透露，新一輪銷售時會提供3個全新付款方法，或會涵蓋特長成交期、先住後付等方法。

●薄扶林碧麗軒三房複式戶售3,900萬元

華懋集團的薄扶林豪宅項目碧麗軒，周一(28日)以3,900萬元招標售出複式三房戶，為實用面積1,741方呎的單位07，連114方呎花園，呎價約22,401元。連同上述成交計，該盤於8月至今已賣出3伙，單月套現逾1.2億元。資料顯示，項目由5座洋房及16伙複式戶組成，總共涉及21伙。

●土瓜灣站明雋周五起招標發售最後兩伙特色戶

●上環CAINE HILL開放式戶終止交易