Yen見9個月低每百兌5.35港元　外資4281億狂掃日股

日圓持續貶值，帶動日本旅遊業復甦，而在通脹回歸及經濟復甦之下，日本股市也迎來可觀的資金流入。當地媒體引述日本交易所集團數據顯示，4月後的17星期內(即截至上周)，海外投資者的日本股票(現貨和期貨)淨買入額逾8萬億日圓(約4,281億港元)。日圓匯價周一繼續企穩在146上方，兌每美元曾低見146.61，再創逾9個月低，折合每百日圓兌港元報5.3501。

日經平均指數周一收報32,169點，升545點或1.73%。分析認為，投資日本股市的第二輪機會正在展開，皆因近期資金流入了日本股票的主動型基金，推動個股買入，海外投資者持股比例上升的股份包括有鋰離子電池電解液大型供應商中央硝子、製藥商Sosei Group等中小股。

●持半導體股及Sony等

至於去年底至今年7月海外投資者增持的股票，則包括有半導體商東京威力科創(Tokyo Electron)和索尼集團(Sony)等。

另邊廂，日圓匯價繼續走弱，也推高當地以日圓計價的黃金價格破紀錄，零售價、期貨價均創下歷史新高，黃金交易所買賣基金(ETF)也上揚，且創掛牌上市來歷史新高。

據日本最大黃金零售商田中貴金屬工業(Tanaka Kikinzoku Kogyo)官網顯示，8月28日的日本黃金零售價格(包含消費稅及保管等費用)每克報9,973日圓，較上日升25日圓0.25%，是連續第3日上漲，且連續第二日創歷史新高，逐步逼近一萬日圓大關。日本黃金ETF「Mitsubishi UFJ Trust Gold ETF」昨即市亦曾高見8,550日圓、創上市以來最高紀錄。

成本增 60%遊樂設施加價

日圓匯價下跌令到去日本旅遊變得吸引，惟礙於當地通脹重臨，水電和人力成本大幅上升，遊日使費都變得不是想像中的便宜。日媒報道，當地60%的水上樂園、動物園以至主題公園等遊樂設施都加價，其中位於和歌山的遊樂設施「冒險大世界」(Adventure World)門票更較疫前的2019年漲17%，將這4年間每百日圓兌港元之累計貶值20%抵銷了大部分。

要留意的是，日本不少樂園的入場門票開始採用按旺淡季劃分的浮動票價機制，其中東京夏日樂園由2021年起則引進浮動價格機制，7月下旬至8月上旬的旺季成人單日票為4,500日圓(約240港元)；另長島溫泉樂園在剛剛的7月則把成人游泳池門票加價至4,000日圓(約214港元)，較2022年旺季高出200日圓(約10港元)。

除了燃料費暴升、進口飼料及肉類價格居高不下等迫使樂園加價，人工費不斷上升都是重要原因。據日本求職招聘網站「Baitoru」顯示，在遊樂設施打工的兼職員工平均時薪截至今年6月為1,112日圓(近60港元)，按年計升了59日圓或5.6%，「拍得住」當地的核心消費價格指數(CPI)升幅。