美股道指升257點　VinFast再飆升兩成

美股周一早段向好，道指升257點，報34,604點；標指升32點，報4,437點；以科技股為主的納指升144點，報13,735點。港股夜期報18,250點，升99點；高水119點。

Smead Capital Management創始人、經金基理Bill Smead亦警告稱，當前市場過度樂觀，直言「金融市場的興奮程度，已經達到了一個使得互聯網泡沫看起來微不足道的高度」。他認為當前科技股在標指中所佔的市值比例太高，而且美國家庭資產分配中股票持倉佔比已突破35%，根據以往經驗，這意味着未來10年股市的平均回報率為零。

印證美股泡沫的其中一個例子，是最近借殼上市的越南電動車公司VinFast，該公司上周累升近3.5倍，市值升至1,587億美元，成為全球第三大的汽車公司，僅次於豐田。這家本來名不經傳的初創公司周一於美股早段曾升22.15%。

法國車廠雷諾則表示，計劃明年春季分拆旗下電動車業務Ampere上市。據此前消息，Ampere可能會選定在泛歐交易所上市。

另外，據報3M公司暫時同意支付55億美元，以解決其出售有缺陷的軍用耳塞的指控。此事涉及3M於2008年收購的Aearo公司，後者負責研發被指有缺陷的軍用耳塞，導致大量軍人聽力受損。3M股價早段曾升6.39%。