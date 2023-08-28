Microsoft本地8間大學推動AI應用

微軟(Microsoft)香港宣布，與8間教資會資助大學合作，啟用由Azure OpenAI Service支援的生成式人工智能，推動AI的應用。相關技術將應用到8大院校的學術、研究和營運領域的教授、教師、研究人員和學生，徹底改變教學模式，同時裝備學生在學術和職業生涯中運用AI 的所需技能。

Microsoft指，8間參與大學包括香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學、嶺南大學及香港教育大學。

Microsoft將利用Azure OpenAI Service的GPT模型的潛力開發他們專屬的解決方案，同時為用戶舉辦一系列研討會，使他們能夠透過運用這項技術事半功倍。

生成式AI在大學內的通用功能包括課程設計與評估、學生互動與諮詢、研究和文獻摘要、運用聊天機械人營運校務。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，深知年輕人才在塑造世界新面貌扮演的關鍵角色，因此與香港的大學展開合作，旨在將Azure OpenAI Service支援的生成式AI技術推向教育的最前沿。透過提供實務工作坊，將AI應用知識灌輸給學生，促使AI在校園內得到廣泛應用。Microsoft堅信這項尖端技術能夠將教與學體驗現代化，並使未來人才具備在這個瞬息萬變的世界中所需的技能。