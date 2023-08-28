陳浩濂：與時並進的監管制度為Web3發展創造有利條件

香港積極推動互聯網3.0(Web3)發展，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，與時並進的監管制度和風險政策，能為市場有序且蓬勃發展創造有利條件。首批獲牌照的虛擬資產交易平台，也正正反映港府擁抱創新，同時十分重視投資者保障。

他指出，互聯網3.0標誌着互聯網發展重要變革，區塊鏈技術具有透明、高校、去平台化等特點，能解決不少金融、交易，以及商業運作上的難題，並可以降低成本及提升效率。香港作為國際金融中心，擁有世界級金融基建、法律、和世界主要市場接軌的監管制度，能積極把握互聯網3.0的發展，並作為香港數碼經濟及金融創新的重要切入點。

他續指，香港要擁抱區塊鏈技術所帶來的機遇，以推動香港虛擬資產行業發展，但強調前提是要做好投資者保護、防範洗黑錢等非法行為，而目前本港的虛擬資產交易平台按「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則作規管，能有效平衡風險及保障投資者。

陳氏提到，港府積極推動整個虛擬資產價值臉上面向金融服務的格局發展，當中包括虛擬資產發行、代幣化、平台、金融和資產管理等，又透露現時已有不少海外與內地企業表示有興趣來港發展，將有助香港建設虛擬資產、互聯網3.0生態圈。