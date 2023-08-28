HashKey推散戶服務　初期將設零手續費優惠

首批獲得香港證監會牌照的虛擬資產交易平台HashKey正式推出散戶服務，首席運營官翁曉奇表示，接受所有持有香港身份證、具備香港住址證明人士開戶，並不需要「三粒星」，惟交易時若發現屬透過VPN進行，且不在香港證監會合規要求下的地方，例如內地，將密切監測有關用戶，適時禁止其交易。

換言之，「港漂」能在平台開戶及交易，若回到內地交易，將被禁止。該公司同時接受證監會認可的16個國家或地區的用戶申請，包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、愛爾蘭、以色列、意大利、馬來西亞、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國，及美國。

他又指，公司開戶門檻具一定要求，期望以此阻檔洗黑錢風險，並建立良好的交易生態。所有用戶必須經過資產及風險承受能力評估，確保用戶了解箇中風險，而總資產100萬元以下的普通散戶，將設有投資加密貨幣限額，有關比例不得超過總資產3成。

他期望，今年全球註册用户達50萬至100萬，目標2025年底能達為1000萬至1500萬。

翁氏提到，平台正與2家本港銀行合作，包括虛擬銀行ZA Bank及一家發鈔行，另正與2家中資銀行商討合作事宜。公司已完全受證監會規管，且獲得牌照，故銀行對其的態度較為放心，認為對銀行而言，與持牌機構合作的風險較可控，而態度由過去非常審慎保守，開始逐步開放。

此外，HashKey在散戶服務投入初期，將提供零交易手續費優惠。