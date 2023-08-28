富力地產中期蝕逾51億人民幣　負債規模僅微跌

業績公告顯示，截至6月底富力總負債金額為3,000.78億元，僅較去年底減少了0.62%。截至6月底，集團總借貸1,375.91億元，當中481.38億元未來12個月內到期償還，現金總額包括受限現金99.86億元。

集團未按預定還款日期償還若干銀行及其他借款185.65億元，且於6月底之後，集團未償還自7月起及直至本中期簡明綜合財務報表獲批准當日止到期的若干銀行及其他借款12.28億元。根據集團若干貸款協議的條款，本金總額為338.79億元的若干銀行及其他借款已可按要求償還。

富力表示，上半年除了過精簡人手和整合職能重疊的部門，亦停止進一步擴充土地儲備。管理層主要側重於流動性管理，在當前的運營環境下負責任地與債權人合作，尋找互利的解決方案。債權銀行方面，集團繼續利用可用資源履行利息支付並逐步償還所欠債項，或尋求協商展期。

雖然然傳統開發項目面臨挑戰，可幸酒店營運有顯著改善，酒店組合平均入住率上半年達60%。由於期內酒店資產產生正現金流，買家詢問增加，而潛在買家隨後進行的盡職調查亦有所增加。富力還透露，目前正就數個海外項目與買家進行盡職調查，預計年底前完成。

集團將繼續探索替代融資和再融資方案以應對即將到期債務，制定適當的計劃，並積極防範可能出現的潛在財務風險。