東方日報B1：救市力不足　中港股升幅縮

內地監管部門為了「活躍資本市場」施展渾身解數，周一(28日)起把證券交易印花稅率減半等多個喜訊，讓滬綜指高開逾半成，觸及3,219點的兩周新高，惟收市升幅只剩1.13%，報3,098點。外資經滬、深股通單日再淨沽出逾80億元人民幣的A股，反映外界對這輪救市行動沒有足夠信心。至於港府救市更「慢人一拍」，恒生指數雖重上萬八點關，但全日升幅由3.4%縮至不足1%。

事隔多年內地再減印花稅，被官媒形容為一場「及時雨」，讓廣大投資者看到監管部門對股市和投資者的「呵護與關切」，詎料救市威力開市不久已消散，滬綜指及深成指分別開報3,219點及10,714點，分別高開5.06%及5.77%，可惜已是全日高位。深成指最終收報10,233點，升1.01%。至於高開近7%的創業板指數，收市僅升0.96%，報2,060點。

滬深兩市成交雖增至逾1.1萬億元人民幣，可是外資再趁機減磅，經滬、深股通淨沽出82.47億元人民幣，月內累計淨沽貨逾822億元人民幣，是有紀錄以來單月最多。

儘管全國人大接力出招打擊上市公司「割韭菜」，擬審議公司法修訂草案，例如控股股東濫用股東權利，嚴重損害公司或其他股東利益，其他股東有權講求公司按合理價格收購其股權等。不過，遠水不能救近火，市場傳出內地交易所發出窗口指導，要求部分公募基金避免單日淨賣出股票。

港股亦跟隨A股高開低走，早段曾升最多608點，高見18,564點，其後升幅不斷收窄，收市升幅只剩174點或0.97%，報18,130點。國企指數報6,246點，升70點或1.15%；科技指數報4,127點，升68點或1.69%。港股總成交額1,010.99億元，沽空比率20.12%；北水經港股通淨掃41.01億元，連續6日累計淨買235.55億元。

Evercore ISI中國研究部董事總經理王浩寧直言，除非採取類似2008年的4萬億元人民幣刺激經濟方案，否則A股不會好轉，並預期本周股市的反彈幅度將弱過2008年上次中國降低印花稅時。

華盛證券經紀部董事李偉傑指，若港府下調股票印花稅，可刺激成交宗數，並吸引外資關注，預期恒指暫於18,000至20,000點上落。

至於券商野村表示，當局正在明顯加大提振股市的力度，推升人民幣及股市，可是如果沒有更多支持實體經濟的措施，這些措施對股市幾乎沒有可持續的正面影響，還說中國上周推出的措施不足以阻止經濟下滑，政府或需推出更多房地產寬鬆措施。