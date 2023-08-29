唔等新機？調查：iPhone 14 Pro Max為上半年出貨量最高手機

外媒報道，市場調查公司Omdia數據顯示，iPhone 14為今年上半年出貨量最多的智能手機，反映消費者的購買習慣由中低端手機轉向高端設備。

今年首6個月，蘋果公司(Apple Inc.)的旗艦手機iPhone 14 Pro Max的出貨量為2,650萬部，為所有製造商中出貨量最高的機型；而iPhone 14 Pro的出貨量為2,100萬架。

事實上，Apple包攬最高銷量的首4名，iPhone 14以1,650萬部的銷量位居第三，iPhone 13的銷量為1,550萬架。

去年，iPhone 13為市場上最暢銷的設備；不過今年，最昂貴的iPhone 14 Pro Max反而奪得冠軍，反映消費者愈來愈轉向更高階的款式。

但報告同時認為，在過去幾年間，新手機並沒有出現太大的技術革新，製造商的更新重點側重於相機和更強大的晶片，導致消費者對智能手機每年的更新感到乏味。因此，消費者會持有自己的設備更久，並等到覺得自己需要更換手機的時候。

Omdia資深研究經理Jusy Hong，今年iPhone的整體出貨量將持平或略有下降；但「由於對高端型號的強勁需求」，蘋果的Pro和Pro Max型號預計將繼續增長。