林嘉麒：內地旅遊復勇　龍頭股可關注

內地經濟復甦動力一直是投資者關心的議題，奈何整體動力減慢，投資者原本對內需的信心也下降。不過，內地旅遊業動力依然強勁，是投資的一個選項。事實上，今個上半年國內旅遊收入(旅遊總花費)2.3萬億元人民幣(下同)，大幅增長95.9%。 其中，城鎮居民出遊花費1.98萬億元，按年增長108.9%；農村居民出遊花費約3,200萬億元，按年增長41.5%。旅行服務已經回升至內地第二大服務貿易領域，佔服務貿易整體比重高達20.8%，比去年同期大幅提升7.2個百分點。

中國旅遊研究院預計全年國內旅遊人數將達55億人次、國內旅遊收入將超過5萬億元，分別恢復到2019年的九成和八成以上。事實上，全國服務業生產指數7月份按年增長5.7%，但住宿和餐飲業增長高達20%。旅遊業的經濟動力已成為增幅最快的行業之一，投資組合內可考慮放置一定比例的旅遊相關股份。

同程有望保持佳績

事實上，同程旅行比同業增長快，主因公司重點開發二三線城市，以消費力層面看，二三線城市在工資增長及個人消費力有較強增長動力，而這些城市滲透率低，增長潛力龐大。目前同程旅行註冊用戶中，約87%是居住在中國非一線城市，值得留意的是，公司第二季在微信平台有約70%的新付費用戶來自非一線城市。

現時旅遊平台競爭確實不少，公司業務要多元化。同程旅行期內來自廣告服務、酒店管理服務、商旅旅遊服務、會員服務及景點門票服務等業務收入激增118.8%至6.9億元，公司亦開始發展酒店管理業務及休閒旅遊業務，和計劃透過併購旅行社成為未來業績增長的動力。

市場預測今年暑假6至8月國內旅遊人數可高達18.54億人次，加上中央近日恢復第三批出境旅遊，包括美國、日本、南韓、澳洲等共78個國家，其中大部分是過去國民熱門的旅遊國家。在報復式消費的推動下，預期同程旅行第三季業績仍可持續，值得投資者憧憬。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士，未持有以上股份)