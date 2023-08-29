智富資源投資被要求償還2.93億元

公司為清償Shinny Solar貸款餘額2.4億元和利息，曾得書面批准以3.38億元，出售子公司北京物業股權予獨立第三方。北京物業間接全資持有北京總建築面積為1.636萬平方米之商業物業和384個停泊車位及倉庫。因Shinny Solar及相關公司安排控制北京物業股權等因素，令公司出售北京物業股權的交易未能實施完成，給公司償還貸款及資金回籠計劃造成影響。

董事會經徵詢法律建議後認為，由於公司先後已按期支付約定償還Shinny Solar的貸款本金及利息超過1.2億元，且Shinny Solar之前並無就利息或違約利息的計算及支付提出異議或要求，故就Shinny Solar法定要求償債書有關索償金額及權利均存在爭議。公司嘗試與Shinny Solar磋商和解安排，惟雙方就貸款償還和利息的計算的權利及和解安排未達成一致。公司已委託律師於本月25日向法庭作出請求申請把Shinny Solar法定要求償債書作廢，並向Shinny Solar及相關公司作出申索賠償，就上述北京物業股權因其不當阻攔致未能順利出售所導致的損失不少於3.9億元的要求。

董事會認為，就處理Shinny Solar法定要求償債書，關於貸款本金2.4億元及其相應利息金額，將不會對公司的財務狀況造成重大不利影響，因其僅佔公司於2023年6月30日的資產淨值約6%。公司將盡快與Shinny Solar磋商達成和解安排，鑑於Shinny Solar已單方面控制了北京物業的股權，致使公司出售或出租北京物業存在困難，公司正考慮與Shinny Solar用協商或法定程序的方式，以不少於3.9億元的代價，向Shinny Solar確定公司北京物業的股權過戶確權交易，以抵銷相應金額的貸款餘額2.4億元及相應利息，並將交易餘額回款用作公司的流動資金。