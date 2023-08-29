道指升213點　紐油重上80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.09%，報103.98；港匯見7.8454；離岸人民幣(CNH)報7.2924；美元兌日圓處146.47；歐元報1.0824，英鎊報1.2609。金價處1,921.09美元。布油報83.84美元，紐油報80.01美元。比特幣(Bitcoin)變動不大，報2.61萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指收報34,559點，升213點或0.62%；標指收報4,433點，升27點或0.63%；納指收報13,705點，升114點或0.84%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,275點，升144點或0.79%。

●8月恒生指數夜期收報18,300點，升149點，高水169點，成交13,248張。

●紐約期油收報每桶80.1美元，升0.27美元或0.34%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.42美元，跌0.06美元或0.07%。

●紐約期金收報每安士1,946.8美元，升6.9美元或0.4%。

●德國DAX指數收報15,792點，升160點或1.03%；法國CAC指數收報7,324點，升95點或1.32%。英國股市假期休市。

●日本7月失業率升至2.7%。

●富力地產中期蝕逾51億人民幣，負債規模僅微跌。

●比亞迪半年純利逾109億人民幣，按年升逾2倍。

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