差估署：7月私宅售價指數按月跌1.1%　連挫3個月

本港住宅樓價持續下跌。差餉物業估價署周三(29日)公布的臨時數據顯示，2023年7月私人住宅售價指數報343.4點，按月挫約1.12%，為去年11月後最大單月跌幅，並已連挫3個月，指數為今年1月後最低，今年首7個月升幅收窄至約2.6%。至於上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，仍低約13.74%。

此外，7月私宅租金指數報183.2點，按月上升約1.05%，已連升6個月，今年首7個月則累漲約4.39%。

7月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅最明顯，最新報345點，按月挫約1.12%，亦連挫3個月，今年首7個月累漲約2.71%。

至於，實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報302.8點，按月下調約0.56%，亦已連跌3個月，今年截至7月，只升約0.46%。

此外，據該署臨時數據，今年7月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價全數下挫。其中，新界區跌幅較大，該區平均呎價跌穿1.2萬港元，最新報約11,848元，按月挫約5.74%，為2017年11月後最低，今年首7個月則倒跌約0.58%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約509萬元。

至於港島區細戶平均每方呎售價亦跌穿1.4萬元，最新報約13,971元，按月挫約2.43%，連挫兩個月，為去年12月後最低。而今年截至上月則累升約1.52%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約600萬元。

至於，上月九龍區細單位平均每方呎售價最新報約12,349元，按月回落約0.28%。今年首7個月亦倒跌約2.02%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約531萬元。