萊坊：市場欠利好消息　短期樓價仍低位徘徊

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，差估署樓價指數反映二手樓價走勢，7月份按月再下跌約1.1%，5至7月已合共下跌約3%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。由於市場欠缺任何利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力很大，預計短期內樓價仍會在低位徘徊。

他指出，雖然美國9月加息機會不大，但預計到明年初加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會輕微上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

近期整體成交量再次回落，市場整體購買力嚴重不足，預計短期一、二手成交量按月會在3,500至4,000宗水平徘徊，樓市仍需要出現多個利好消息才能回復年初時的氣氛。

今年市場主題仍以「去庫存」為主，發展商會開始進取減價去貨，但未來數月每月成交料最多會在1,000宗左右。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌回升，對住宅租務需求有剛性支持，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升約5%。