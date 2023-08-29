經濟學家調低內地經濟增長預測　料幣策進一步放鬆

內地經濟前景未有好轉迹象，預測人士普遍下調對內地經濟增長、物價和貿易的預期，並預測貨幣政策將進一步放鬆。根據外媒最新調查，經濟學家目前預計2023年中國國內生產總值(GDP)的預期中值將比上一年增長5.1%，數字低於之前預期的5.2%，並且更接近內地約5%的保守目標。

報道指，目前預計7至9月內地GDP按年增長4.4%，低於此前預期的4.6%。預計2024年增長將放緩至4.5%，低於此前預測的4.8%。

研究機構Continuum Economics研究總監Mike Gallagher表示，由於樓市投資下滑加劇，以及出口數據不佳拖累，經濟增長勢頭正放緩。該研究機構預計今年內地GDP將增長4.9%。Gallagher補充指，儘管內地努力利用財政和貨幣政策刺激經濟，但今年中國經歷「硬着陸」的可能性高達30%。

此外，經濟學家預計，人民銀行在今年第4季把MLF(中期借貸便利)利率再下調10個基點。此外，預計5年期貸款市場報價利率(LPR)將降低10個基點，並維持預計人行在本季將存款準備金率下調25個基點。