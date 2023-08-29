利嘉閣陳海潮：新盤低開拖累　本季樓價跌幅或擴至2.6%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，7月份樓價跌幅較預期略大，主要反映了買家入市信心不足，一方面是今年以來股市持續偏軟，息口走勢亦未明朗，令買家入市動力減弱，二手業主沽貨的減價壓力增加，拖累樓價跌幅略為擴大。

展望8月份市況，發展商以「震撼價」推出新盤，令二手業主更為被動，急於出貨者需進一步降價才能達成交易，令二手樓價持續向下，料本月樓價指數將維持逾1%的跌幅，連同9月持續偏軟，料第三季樓價跌幅將擴大至約2.6%，屆時全年樓價升幅只餘約1%。

不過，第四季有機會成為樓市走勢的轉捩點，首先市場期望10月下旬特首的第二份施政報告可因應目前市況而放寬或調整樓市辣招，理順市場交投及穩定樓價走勢。

此外，期望息口在第四季已近見頂，加息壓力得以紓緩；而隨着愈來愈多專才到港，住屋需求將續增加。倘政策及專才住屋需求能相應配合下，樓價第四季仍有望翻身，累積反彈約3至5%，則全年樓價仍可看升約4至6%。

至於租金走勢方面，差估署租金指數首7個月累升4.39%，料在暑假傳統租務旺季加上今年餘下時間專才持續來港，第三、四季租金仍可維持強勢，估計全年租金累積升幅可達約8至10%，較樓價表現強勁。