調查：近7成家長冀子女海外讀中小學　料年花近80萬

保誠公布「海外留學規劃調查」結果，發現近7成受訪家長期望子女到海外升讀中小學，亦有近6成打算到海外留學的受訪者是為了追尋夢想。受訪者預計，每年平均留學開支近80萬元。

保誠於今年7至8月以網上問卷形式訪問了共300名18歲或以上有計劃負笈海外留學的人士，以及已經或打算送子女到海外升學的家長，結果顯示半數(51%)受訪家長計劃或已經將子女於中學階段送到海外升學，亦有16%家長將子女離港升學的時間提前至小學階段。

調查亦發現，有意到海外升學的受訪者主要是為了追尋夢想(59%)、增加晉升機會(56%)和發展個人興趣(54%)。逾七成受訪者目標是獲得學士學位(20%)或碩士學位(51%)，另有11%希望修讀短期課程(如語言、專業或料理課程)，而當中大多數課程為期3個月至1年不等。

調查結果亦顯示海外留學的教育開支所費不菲。受訪者預計每年平均留學開支將近80萬港元，包括學費(平均27.3萬元)，其次為生活費用(平均18.5萬元)、住宿費用(平均17.8萬元)及消閒費用(平均14.3萬元)。即使有高達86%父母會為子女提供平均每月3.5萬元額度的信用卡，不少留學生仍會為了賺取工作經驗及生活費，趁在海外升學時參與實習(61%)或從事非體力勞動兼職工作(45%)。

除了財務相關的支出，受訪者對海外留學的擔憂大多與人身安全和醫療需求有關。高達63%受訪者最怕於留學期間遇上意外以致身體受傷，也有52%擔心因患病而需支付昂貴的醫療費用，約四成受訪者則擔憂恐怖襲擊、騷亂或槍擊(41%)以及害怕入院但無親友照顧(39%)。因此近九成受訪者認同購買留學保險對於保障留學生活非常重要或重要(89%)，57%受訪者已投保留學保險，而27%正考慮購買。

至於熱門海外升學地點，英國(40%)、加拿大(16%)及澳洲(14%)膺三甲，而日本則是短期課程的熱門國家(19%)。另外，亦有1/3表示有意到海外留學的受訪者到海外留學，是為了陪伴同樣在海外讀書的子女。接近3/4受訪者表示自己或子女會趁海外留學期間四處旅遊，絕大部分受訪者(96%)亦預計自己或子女每年會回港度假或探親，其中近7成會短暫逗留兩星期至2個月不等。

保誠財險總經理莫玉鶯表示，保誠首季留學保障銷售按年增長近1/4。她補充，出國留學只是孩子人生規劃的起步點，家長應為子女籌謀而盡早開始規劃健康保障、財務保障和財富傳承，好讓子女更安心地追求自己的生活和夢想。透過保誠各種人壽保障及其他保障計劃，例如海外留學保障和多元貨幣儲蓄計劃，父母可及早準備，以保障子女的未來，助他們實現夢想。