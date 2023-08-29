疫情帳單未找完！全球面臨債務及生產低迷等挑戰...

肆虐全球3年的新冠肺炎疫情暫告一段落，惟全球仍要繼續為這場世紀天災埋單。疫情期間各國破紀錄的舉債，加上抗疫措施削弱了生產力，潛在的問題恐怕會拖累全球經濟增長放緩，甚至對一些國家的發展構成了阻礙。

外媒引述國際貨幣基金(IMF)首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas表示，各國現在正處於更為脆弱的環境之中，他們動用大量的財政資源應對疫情大流行，仍未回復元氣之際，卻迎來地緣經濟碎片化、貿易關係緊張及西方與中國脫鈎等政經問題。

他預期，全球經濟增長可能穩定在每年3%左右的趨勢，數字遠低於中國經濟快速增長時期，可以帶動全球增長來達到4%以上的增速。前IMF經濟學家、現任彼得森國際經濟研究所研究員奧伯斯費德Maurice Obstfeld亦指，在疫情後的新興經濟形態中，全球增長環境變得非常具挑戰性。

此外，IMF經濟學家Serkan Arslanalp及加州大學柏克萊分校UC Berkeley教授Barry Eichengreen撰文指出，由於新冠疫情期間各國大規模支出，公共債務佔全球GDP比例已由40%升至60%，已惡化至無法透過政治行動達致大幅減債的情況。

世界貿易組織(WTO)秘書長伊衛拉Ngozi Okonjo-Iweala表示，新冠疫情帶出了全球供應彈性的問題，特別是藥物等敏感產品，但重新調整全球生產模式的行動，可能導致增長機會放緩。