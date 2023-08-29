【高盛推介】平保業績公布前連升數日　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(29日)公布業績的中國平安，昨日(28日)升約2.1%，今早繼續上升。早上高開約0.2%後升幅持續擴大，最高見47.1元，現報46.9元，升約3.3%，目前為連續第3日上升。平保公布旗下平安銀行上半年純利達253.87億元人民幣，按年增長14.9%。此外平保早前公布今年首7個月，旗下四家控股子公司原保險合同保費收入合共5,213.46億元人民幣，按年增加7.2%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約500萬元資金流入。淡倉於上周五及本周一共錄得約170萬元。

平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿3.7倍，長年期、時間值損耗較低。

平安購19521，行使價55.05元，2024年2月15日到期，實際槓桿6.9倍，少數中期輕微價外。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率7.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.1倍，低面值。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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