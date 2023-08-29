【高盛推介】比亞迪業績公布後急漲 上試240元
2023年08月29日 14:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(28日)反彈，升約0.7%，今日(29日)繼續上升。早上高開約1.3%後升幅擴大，午後曾高見240元，突破半個月高位。現報238.8元，升約6%，表現跑贏大市。
比亞迪於昨日收市後公布今年中期業績，營業額達2,601.24億元人民幣，按年增加72.7%；純利達109.54億元人民幣，按年增長204.7%。及後有券商指比亞迪控制成本表現良好，並料開始進軍的海外市場將成為比亞迪的增長動力。該行維持對比亞迪「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日獲資金轉向流入，有約560萬元。淡倉於上周五及本周一共錄得約30萬元資金流入。
比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.4倍，少數中年期、輕微價外條款。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.4倍，低面值、高槓桿。
比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿7.4倍，低面值、高槓桿。
比迪沽16513，行使價180.7元，2024年3月19日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪熊52030，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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