專家樓評：復常緩慢　撤辣救樓市可重振經濟

今年初香港恢復全面通關，樓市曾出現報復式反彈，可惜通關效應不似預期，經濟復甦緩慢、加息、外圍環境變化等影響下，樓市後繼無力，第二季起再次向下調整。息口屬左右大市的重要因素，高息環境下，樓市低迷，中原城市領先指數於今年4月見高位後回軟，至今累跌約3.3%，較歷史高位低15%。當前經濟環境已轉差，樓市正在下行，辣招扭曲了正常供需，政府應當重新審視樓市辣稅的存在價值，盡快全面撤辣，挽救低迷樓市，重振經濟。

所謂樓市「辣招」，是政府自2010年起逐步推行的額外印花稅、買家印花稅及雙倍印花稅，是針對住宅的需求管理措施，採用加徵印花稅的方法，打擊炒賣，遏止樓價颾升。當年辣招背景是樓市熾熱，炒風盛行，市民上車難。辣招下短期轉售及非本地買家明顯減少，妨礙了盤源流轉，令業主轉售套現難度增加，買家入市選擇亦減少。辣招推行十多年，樓市成交萎縮，「三大辣招稅」成交及金額亦連年下跌，今年7月最新數據，各類辣稅成交總數不足200宗。樓市早沒有炒風，但樓價繼續升，並未有達到抑壓樓價的成效。中原城市領先指數從2010年11月特別印花稅最初推出時報88.24點，期間樓價反覆上落，指數新報162.73點，上升了84%。

香港及環球政經環境、樓市狀況等，已今非昔比，近年香港受到中美貿易戰、本地社會事件、新冠疫情、美國加息、移民潮等打擊，經濟及樓市下滑，當年推出的辣招是「非常時期、非常手段」，今時今日已不合時宜，正正因為有辣招制肘，市道不景時，樓價加速下跌。中原城市領先指數於2021年8月見頂回落，至今累跌15%，尋底未完。

香港展開復常之路大半年，經濟復甦步速比預期緩慢，息口持續上升，對投資市場及樓市造成負面影響，樓市成交低迷，樓價下跌，亦直接影響投地氣氛。今年接連出現土地流標情況，先是赤柱環角道豪宅地，繼而有市建局觀塘第四及五期商業項目、港鐵小蠔灣第一期物業發展，最近再有荃灣首置地，本財政年度政府僅售出1幅堅尼地城住宅地，連同補地價等收入，賣地收益約33.8億元，只及全年度目標約850億元約4%，相信全年難以達標。

賣地屬政府主要收入來源，地價又與房地產市道及政策息息相關，直接影響經濟表現。政府已連續多年錄得財赤，股市、樓市疲弱，令印花稅、賣地收入驟減，加上出口貨值持續低迷等，本港經濟前景並不樂觀。現時及早為樓市撤辣，讓市場回復正常機制，釋放購買力和動力，又可增加庫房收入。樓市與經濟民生環環相扣，救樓市才可令經濟出現轉機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑