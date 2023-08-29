耀才證券兩大手機APP「寶寶」及「豆豆」再獲殊榮

集團執行董事兼行政總裁許繹彬表示，金融科技是現今生活上不可或缺的一部份，日新月異的科技亦逼令人類必須接受；手機交易程式亦要面對科技的變化，因而令作為金融業的一份子必須時刻作出優化及改良亦是必然的任務，如不肯投放資源與科技並駕齊驅，定必會被市場淘汰。因此，集團

每年也投資過千萬為各類交易系統進行升級及優化功能，而手機應用程式亦不例外，每年也放大量人力物力進行升級，目的是與科技接軌，及令投資者能時刻有既安全且最新的交易體驗。因此，集團能再度蟬聯此榮譽，除感謝客戶的長期支持和信任外，亦證明集團對於金融科技研發及投入，給予極大的認可與鼓勵，並對一眾IT同事辛勞付出的肯定。