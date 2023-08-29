會財局譴責中正達及項目合夥人等　共罰70萬

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，本案是根據舊制度作評估。在舊制度下，每項失當行為的最高罰款為50萬元。倘若在新制度下出現涉及2019年10月1日或之後的公眾利益實體項目的類似個案，每項失當行為的罰款上限為1,000萬元或獲取的利潤金額或避免的損失金額的三倍(以金額較大者為準)，因此可施加的處分預期會更加嚴厲。

她指出，有效的紀律處分制度對維護受規管者的正當操守標準至關重要。為保障受規管市場的審計質素並保障公眾利益，會財局將毫不猶豫地向干犯失當行為的人士問責。

會財局調查發現，該心行審計項目團隊未能獲得充分適當的證據來評估一項由收購而產生的商譽的計量和減值評估，且未有遵從基本的審計要求及運用充分的專業懷疑態度。該等缺失對2016年整體財務報表構成重大錯報風險。