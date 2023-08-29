道期牛皮　美公布7月JOLTS職位空缺

2023年08月29日 16:18
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    美匯指數報103.98；港匯見7.8458；離岸人民幣(CNH)報7.2973；美元兌日圓報146.47；歐元處1.0815；英鎊報1.2612。金價報1,922.40美元。油價微升0.3%，布油報84.10美元，紐油處80.35美元。比特幣微跌至25,962美元。道指期貨微升5點。
    焦點數據：
    21:00 美國6月FHFA房價指數
    21:00 美國6月標普/Case-Shiller20大城市房價指數
    22:00 美國8月經濟諮詢委員會消費者信心指數
    22:00 美國7月JOLTS職位空缺
    ●恒生指數全日收報18,484點，升353點或1.9%，主板成交近1,014億港元。
    https://reurl.cc/M8n1kk
    -碧桂園服務中期盈利跌8.7%不派息，擬擇機回購股份。
    -碧桂園據報為「16碧園05」增設40日寬限期。
    ●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,135點，升37點或1.2%；深成指報10,454點，升221點或2.17%；創業板指數報2,118點，升58點或2.82%。https://reurl.cc/11rjYV
    -汪濤：外資流出或憂內地經濟，內房黃金時代已過。
    -經濟學家調低內地經濟增長預測，料幣策進一步放鬆。
    香港經濟：
    ●差估署：7月私宅售價指數按月跌1.1%，連挫3個月。
    https://reurl.cc/510kd7
    市建局九龍城項目至少收12份意向書。
    ●中原陳永傑：僅餘樓價升幅恐被消耗，港府宜考慮救經濟措施。
    ●萊坊：市場欠利好消息，短期樓價仍低位徘徊。
    ●調查：近7成家長冀子女海外讀中小學，料年花近80萬。
    外地經濟：
    ●高盛：日圓兌港元半年內恐跌至5算，創逾33年新低。
    ●高盛：對沖基金持7家市值最大科企比重創新高。
    ●美國員工普遍對僱主前景感悲觀，邊類人最彷徨？
    https://reurl.cc/YeZ73X
    ●疫情帳單未找完！全球面臨債務及生產低迷等挑戰...
    https://reurl.cc/aV60ZY
    ●埃利安：美國樓市恐已崩潰，罪魁禍首係...
    https://reurl.cc/65AVKy
    企業消息：
    ●豐田汽車生產系統故障，12家廠房停運，影響有幾大？
    https://reurl.cc/QX8nYq
    ●新西蘭將立法徵收數碼稅，Google等跨國科企勢中箭。
    ●郭明錤料Apple今年手機出貨2.25億部，超越三星成一哥。
    https://reurl.cc/EoO86g